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12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» и «Спартак» обсуждают возможный трансфер Соболева за € 12 млн

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» обсуждают возможный трансфер нападающего красно-белых Александра Соболева за € 12 млн.

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«Зенит» и «Спартак» обсуждают возможный трансфер Соболева за € 12 млн | Источник: Чемпионат.com

«Зенит» не предлагал «Спартаку» € 20 млн за Соболева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны обсуждали возможный трансфер. Вероятная сумма перехода, если он произойдет, будет в районе € 12 млн», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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