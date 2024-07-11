Горшков — о переходе в «Зенит»: Со «Спартаком» все было согласовано
Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, как прошел трансфер из самарских «Крыльев Советов».
Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, как прошел трансфер из самарских «Крыльев Советов».
«Закончился чемпионат, “Спартак” первый вышел на меня. Звонит Павел Олегович (Павел Андреев — агент Горшкова), говорит: “Вот “Спартак” предложение прислал”. Первое, что я спросил: “А “Зенит”?” Он говорит: “Зенита” нет. Вот думай пока». Вот и все, я думаю-думаю. Буквально там уже на волоске, со «Спартаком», по-моему, все было согласовано, на медосмотр надо было ехать, но я до последнего ждал.
И в 12 ночи мне Павел Олегович звонит и говорит, что «Зенит» сделал предложение, спрашивает, «Зенит» или «Спартак». Я говорю, что «Зенит», 100%. И самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на подписание контракта и даже не знал условий, ни срок, ни зарплату. Я реально сюда хотел«, — сказал Горшков в интервью на YouTube-канале“СБГ ШОУ”.
25-летний Горшков перешел в «Зенит» в конце июня. Трудовое соглашение рассчитано до лета 2027 года и содержит опцию продления на еще один сезон.
В минувшем сезоне Горшков провел 34 матча за «Крылья Советов», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. На счету защитника три матча в составе сборной России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3 млн.