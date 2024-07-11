Горшков — о переходе в «Зенит»: Со «Спартаком» все было согласовано

«Закончился чемпионат, “Спартак” первый вышел на меня. Звонит Павел Олегович (Павел Андреев — агент Горшкова), говорит: “Вот “Спартак” предложение прислал”. Первое, что я спросил: “А “Зенит”?” Он говорит: “Зенита” нет. Вот думай пока». Вот и все, я думаю-думаю. Буквально там уже на волоске, со «Спартаком», по-моему, все было согласовано, на медосмотр надо было ехать, но я до последнего ждал.



И в 12 ночи мне Павел Олегович звонит и говорит, что «Зенит» сделал предложение, спрашивает, «Зенит» или «Спартак». Я говорю, что «Зенит», 100%. И самое интересное, что я прошел медосмотр, приехал на подписание контракта и даже не знал условий, ни срок, ни зарплату. Я реально сюда хотел«, — сказал Горшков в интервью на YouTube-канале“СБГ ШОУ”.