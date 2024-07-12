Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Ла Фиорита
Ислочь
Футбол. Еврокубки
11.07
Шелбурн
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Висла Кр
Лапи
Футбол. Еврокубки
11.07
Ботев Пл
Марибор
Футбол. Еврокубки
11.07
Бала Таун
Пайде
Футбол. Еврокубки
11.07
Партизани
Марсакслокк
Футбол. Еврокубки
11.07
Карнарвон
Крусейдерс
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
08:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Химки» объявили о трансфере Лукаса Веры из «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера официально перешел в «Химки». Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Химки
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Химки"

«Добро пожаловать, Лукас! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — сказано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Вера подпишет с «Химками» двухлетний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера 27-летнего аргентинца составила один миллион евро.

Вера является воспитанником «Лануса». Летом 2022 года аргентинец перебрался в «Оренбург» за полтора миллиона евро. За два года он провел за оренбуржцев 60 матчей, в которых забил три мяча и сделал 12 голевых передач.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями Первой лиги и спустя один сезон вернулись в РПЛ. Новый сезон подмосковная команда откроет 21 июля домашним матчем против махачкалинского «Динамо».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь