«Химки» объявили о трансфере Лукаса Веры из «Оренбурга»

«Добро пожаловать, Лукас! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — сказано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Вера подпишет с «Химками» двухлетний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера 27-летнего аргентинца составила один миллион евро.

Вера является воспитанником «Лануса». Летом 2022 года аргентинец перебрался в «Оренбург» за полтора миллиона евро. За два года он провел за оренбуржцев 60 матчей, в которых забил три мяча и сделал 12 голевых передач.