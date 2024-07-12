«Химки» объявили о трансфере Лукаса Веры из «Оренбурга»
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера официально перешел в «Химки». Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера официально перешел в «Химки». Об этом сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
«Добро пожаловать, Лукас! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — сказано в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что Вера подпишет с «Химками» двухлетний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера 27-летнего аргентинца составила один миллион евро.
Вера является воспитанником «Лануса». Летом 2022 года аргентинец перебрался в «Оренбург» за полтора миллиона евро. За два года он провел за оренбуржцев 60 матчей, в которых забил три мяча и сделал 12 голевых передач.
В минувшем сезоне «Химки» стали победителями Первой лиги и спустя один сезон вернулись в РПЛ. Новый сезон подмосковная команда откроет 21 июля домашним матчем против махачкалинского «Динамо».