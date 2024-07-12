В «Зените» ответили на вопрос о готовности продать Кассьерру

Ранее сообщалось, что 27-летний колумбиец может быть продан в чемпионат Саудовской Аравии после того, как «Зенит» оформит трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«По Кассьерре — замены ему в составе “Зенита” на данный момент нет. Клуб сможет рассматривать эту опцию, только если будет конкретная замена для этого нападающего», — сказал Аршавин.

Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Сочи» за 4,5 млн евро. В минувшем сезоне колумбиец стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 21 мяч в 28 матчах.

Минувшей зимой предметный интерес к Кассьерре проявляли «Севилья» и «Аль-Шабаб», однако предложения этих клубов «Зенит» не устроили. В феврале питерцы продлили контракт с нападающим до лета 2027 года.