Аршавин назвал фаворита в матче за Суперкубок России

«Шансы в одной игре есть у всех. Понятно, что “Зенит” — фаворит. Но там будет очень жарко, “Зенит”, может быть, еще не притерся, интересный матч будет. Вообще интересно посмотреть, как будет выглядеть петербургская команда.



Приход Максима Глушенкова, конечно, улучшит “Зенит”, придаст скорости, вариативности. Это второй футболист по игре был в чемпионате после Константина Тюкавина. Что касается чемпионства “Зенита” в Российской премьер-лиге, нельзя забегать вперед, понятно, что клуб силен, сделал хорошие трансферы, но это только позволяет думать, что займет первое место, это же ничего не гарантируется, все может случиться.



Повторение интриги прошлого сезона? Надеюсь, что нет, мне хватило в этом. Столько нервов, пока спускался на лифте на телевидение, “Зенит” еще не был первым, спустился, уже команда — чемпион. Лучше заранее все знать, спустился, все сохраняется», — сказал Аршавин.