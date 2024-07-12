Аршавин назвал фаворита в матче за Суперкубок России
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что петербургский клуб является фаворитом матча за Суперкубок России. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча пройдет в Волгограде в субботу, 13 июля. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.
«Шансы в одной игре есть у всех. Понятно, что “Зенит” — фаворит. Но там будет очень жарко, “Зенит”, может быть, еще не притерся, интересный матч будет. Вообще интересно посмотреть, как будет выглядеть петербургская команда.
Приход Максима Глушенкова, конечно, улучшит “Зенит”, придаст скорости, вариативности. Это второй футболист по игре был в чемпионате после Константина Тюкавина. Что касается чемпионства “Зенита” в Российской премьер-лиге, нельзя забегать вперед, понятно, что клуб силен, сделал хорошие трансферы, но это только позволяет думать, что займет первое место, это же ничего не гарантируется, все может случиться.
Повторение интриги прошлого сезона? Надеюсь, что нет, мне хватило в этом. Столько нервов, пока спускался на лифте на телевидение, “Зенит” еще не был первым, спустился, уже команда — чемпион. Лучше заранее все знать, спустился, все сохраняется», — сказал Аршавин.
«Зенит» является рекордсменом по числу побед в Суперкубке России. Петербуржцы 11 раз играли в матче за этот трофей, одержав восемь побед. «Зенит» также выиграл четыре последних матча за Суперкубок.
«Краснодар» впервые в своей истории сыграет в матче за Суперкубок страны. Последний раз «быки» обыгрывали сине-бело-голубых в марте 2018 года. Безвыигрышая серия «Краснодара» в матчах против «Зенита» составляет 12 матчей (4 ничьи и 8 поражений).