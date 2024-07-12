Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Морнар
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
11.07
Шелбурн
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
11.07
Ла Фиорита
Ислочь
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Линфилд
Футбол. Еврокубки
11.07
Валюр
Влазния
Футбол. Еврокубки
11.07
Торпедо-БелАЗ
Милсами
Все события
15:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин объяснил, зачем «Зениту» понадобились Соболев и Кордоба

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал интерес клуба к Александру Соболеву и Джону Кордобе. Об этом сообщает «КП Спорт».

Зенит
Спартак
Краснодар
Источник: РИА "Новости"

«Кассьерра — слишком легкий форвард. А в концовке прошлого сезона “Зенит” столкнулся с тем, что он упирался в стену при позиционной атаке. Не мог извлечь пользу с помощью навесов. Обычно соперники вставали в три защитника и все верховые мячи снимали. Нужна была мощь. Думаю, тренерский штаб видит в этом пробелы, нужна мощь в нападении.

Предпочтительней Соболев или Кордоба? Не знаю, это все на вкус тренера. Кто им больше нравится, того пускай и берут», — сказал Аршавин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе нападающего Александра Соболева. Стороны пока не могут договориться по сумме трансфера и бонусам, включенным в сделку. Отступные Соболева для клубов РПЛ составляют 30 млн евро.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

В субботу, 13 июля, «Зенит» и «Краснодар» в Волгограде откроют новый футбольный сезон матчем за Суперкубок России. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь