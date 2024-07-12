Аршавин объяснил, зачем «Зениту» понадобились Соболев и Кордоба

«Кассьерра — слишком легкий форвард. А в концовке прошлого сезона “Зенит” столкнулся с тем, что он упирался в стену при позиционной атаке. Не мог извлечь пользу с помощью навесов. Обычно соперники вставали в три защитника и все верховые мячи снимали. Нужна была мощь. Думаю, тренерский штаб видит в этом пробелы, нужна мощь в нападении.



Предпочтительней Соболев или Кордоба? Не знаю, это все на вкус тренера. Кто им больше нравится, того пускай и берут», — сказал Аршавин.