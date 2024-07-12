Аршавин объяснил, зачем «Зениту» понадобились Соболев и Кордоба
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал интерес клуба к Александру Соболеву и Джону Кордобе. Об этом сообщает «КП Спорт».
«Кассьерра — слишком легкий форвард. А в концовке прошлого сезона “Зенит” столкнулся с тем, что он упирался в стену при позиционной атаке. Не мог извлечь пользу с помощью навесов. Обычно соперники вставали в три защитника и все верховые мячи снимали. Нужна была мощь. Думаю, тренерский штаб видит в этом пробелы, нужна мощь в нападении.
Предпочтительней Соболев или Кордоба? Не знаю, это все на вкус тренера. Кто им больше нравится, того пускай и берут», — сказал Аршавин.
Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе нападающего Александра Соболева. Стороны пока не могут договориться по сумме трансфера и бонусам, включенным в сделку. Отступные Соболева для клубов РПЛ составляют 30 млн евро.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.
В субботу, 13 июля, «Зенит» и «Краснодар» в Волгограде откроют новый футбольный сезон матчем за Суперкубок России. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.