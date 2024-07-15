Два футболиста «Динамо» получат отдых после Кубка Америки

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В ночь на понедельник в США завершился Кубок Америки по футболу. В финале аргентинцы победили команду Колумбии со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный мяч встречи записал на свой счет Лаутаро Мартинес. Полузащитник Хорхе Карраскаль стал серебряным призером в составе сборной Колумбии, а Николас Маричаль был в составе команды Уругвая, занявшей на турнире третье место.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что игроки команды Карраскаль и Маричаль получат две недели отдыха после Кубка Америки.

«Ребята молодцы, они получили огромный опыт, который могут потом применить в игре за наш клуб. Маричаль работал с таким известным специалистом, как Марсело Бьелса, это тоже очень полезно. Мы дадим им две недели выходных, так как они сразу после окончания сезона поехали в расположение своих сборных, они вернутся уже после 28 июля», — приводит ТАСС слова главного тренера «Динамо».

26-летний Карраскаль провел три матча на турнире. 23-летний Маричаль не выходил на поле на Кубке Америки 2024 года.