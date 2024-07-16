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11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Зенит» вышел из переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо

«Зенит» отказался от переговоров по трансферу полузащитника Клаудиньо с бразильским «Фламенго». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Ранее сообщалось, что российский клуб согласился продать бразильца во «Фламенго» за 18 млн евро, а сам Клаудиньо готов подписать с бразильским топ-клубом пятилетний контракт.

Позднее стало известно, что «Зенит» решил сохранить 27-летнего бразильца, предложив ему продлить контракт со значительным увеличением зарплаты. Клаудиньо ответил на это предложение отказом и дал понять, что хочет перейти во «Фламенго».

В итоге «Зенит» вышел из переговоров с бразильским клубом. Неназванный представитель клуба из Рио-де-Жанейро, комментируя срыв переговоров, заявил, что с «русскими трудно торговать».

«Нам кивнули в знак согласия, и все. А на прошлой неделе мы узнали, что “Зенит” изменил решение по Клаудиньо, теперь с игроком хотят продлить контракт. С русскими трудно торговать. Понятно, что мы продолжим попытки, но сейчас “Зенит” отступил назад», — приводит слова представителя «Фламенго» Coluna do Fla.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «РБ Бригантино» за 12 млн евро. За три сезона бразилец провел за сине-бело-голубых 105 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 26 результативных передач. Действующий контракт Клаудиньо с российским клубом рассчитан до июня 2027 года.

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