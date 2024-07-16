Эдуард Сперцян: Мхитарян видит во мне лидера сборной Армении
Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своем общении с футболистом «Интера» Генрихом Мхитаряном.
Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о своем общении с футболистом «Интера» Генрихом Мхитаряном.
«Мы много о чем разговариваем с Мхитаряном. Часто общаемся, но темы диалога останутся между нами. Он видит меня лидером сборной Армении. Говорит, что я делаю правильно, а что нет. Конечно, он рассчитывает на меня как на лидера, помогает и подсказывает мне, что делать», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».
24-летний уроженец Ставрополя Эдуард Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». В сборной Армении Сперцян дебютировал в 2021 году. За это время он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.
Генрих Мхитарян является лучшим бомбардиром в истории сборной Армении — 32 мяча. В 2021 году он принял решение завершить выступления за национальную команду. За свою карьеру Генрих Мхитарян играл за такие клубы как «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтер», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Рома» и «Интер».