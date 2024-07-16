Эдуард Сперцян: Мхитарян видит во мне лидера сборной Армении

«Мы много о чем разговариваем с Мхитаряном. Часто общаемся, но темы диалога останутся между нами. Он видит меня лидером сборной Армении. Говорит, что я делаю правильно, а что нет. Конечно, он рассчитывает на меня как на лидера, помогает и подсказывает мне, что делать», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».