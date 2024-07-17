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12:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Зенита» Нуралы Алип продлит контракт с клубом

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, сообщили о предварительной договоренности о новом контракте.

Зенит
Источник: ФК "Зенит"

«Предварительная договоренность по новому соглашению Алипа с “Зенитом” есть. Ждем ответа и официальное заявление пресс-службы клуба», — приводит слова представителя агентства Sport24.

Действующее трудовое соглашение Алипа с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года.

24-летний Алип перешел в «Зенит» из «Кайрата» в 2023 году. В минувшем сезоне защитник провел за клуб из Санкт-Петербурга 25 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €3 млн.

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также сине-бело-голубые обыграли «Балтику» со счетом 2:1 и стали обладателями Кубка России. 13 июля команда Сергея Семака победила «Краснодар» со счетом 4:2 в матче за Суперкубок России.


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