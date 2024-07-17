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16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Трансфер Ивана Илича из «Торино» в «Зенит» завершен

За переход Илича сине-бело-голубые заплатят итальянскому клубу 25 миллионов евро с учетом бонусов.

Зенит
Торино
Источник: AFP 2023

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Николо Скира, сербский полузащитник «Торино» Иван Илич перешел в санкт-петербургский «Зенит».

По данным источника, сделка между клубами уже закрыта. Зарплата Илича в «Зените» составит 5 миллионов евро в год, включая бонусы.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в 18 миллионов евро.

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