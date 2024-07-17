Агент Сафонов назвал возможный новый клуб Антона Миранчука

1 июля московский «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука. Он перешел в академию «железнодорожников» в 2011 году.

— Скоро начнется сезон, а многие футболисты остались без контракта: Джикия, Миранчук, Дзюба. Почему клубы отказываются их подписывать?

— Я понимаю, почему так происходит, но озвучивать не хочу. Миранчук, скорее всего, всплывет в «Динамо». Все остальное — без комментариев.

— Почему Дзюба и Джикия не востребованы среди российских клубов?

— Футбол идет вперед, а с возрастом у игроков пропадает скорость и другие компоненты. К тому же у Джикии и Дзюбы есть определенные запросы, которые клубы удовлетворить не могут.

— Как думаете, Дзюба и Джикия еще смогут подписать контракт с хорошим клубом?

— Если снизят требования по зарплате, то да, — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

В составе «Локомотива» Антон Миранчук провел 217 матчей, забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи. Вместе с клубом Антон стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка России.