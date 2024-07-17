Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
Дифферданж
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Б-36
Ауда
Футбол. Еврокубки
21:45
Крусейдерс
Карнарвон
Футбол. Еврокубки
22:00
Эгнатия
Борац Б-Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Ларн
РФШ
Все события
16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Сафонов назвал возможный новый клуб Антона Миранчука

Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, в какой-клуб перейдет полузащитник Антон Миранчук.

Динамо
Локомотив
Источник: РИА "Новости"

1 июля московский «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука. Он перешел в академию «железнодорожников» в 2011 году.

— Скоро начнется сезон, а многие футболисты остались без контракта: Джикия, Миранчук, Дзюба. Почему клубы отказываются их подписывать?

— Я понимаю, почему так происходит, но озвучивать не хочу. Миранчук, скорее всего, всплывет в «Динамо». Все остальное — без комментариев.

— Почему Дзюба и Джикия не востребованы среди российских клубов?

— Футбол идет вперед, а с возрастом у игроков пропадает скорость и другие компоненты. К тому же у Джикии и Дзюбы есть определенные запросы, которые клубы удовлетворить не могут.

— Как думаете, Дзюба и Джикия еще смогут подписать контракт с хорошим клубом?

— Если снизят требования по зарплате, то да, — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

В составе «Локомотива» Антон Миранчук провел 217 матчей, забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи. Вместе с клубом Антон стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка России.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь