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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Личка получил от футболистов «Динамо» футболку «ПСЖ»: видео

Футболисты «Динамо» подарили главному тренеру команду Марцелу Личке футболку «Пари Сен-Жермен».

Динамо
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Накануне чешский специалист отметил 47-й день рождения. Перед началом тренировочного занятия подарили именнинику футболку парижского клуба с номером 47.

По итогам минувшего сезона наставник «Динамо» был признан лучшим тренером РПЛ. После вручения награды Личка пошутил, что теперь он готов возглавить «ПСЖ».

Марцел Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. В прошлом сезоне бело-голубые под его руководством заняли третье место, уступив одно очко петербургскому «Зениту».

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