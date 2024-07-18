Личка получил от футболистов «Динамо» футболку «ПСЖ»: видео
Футболисты «Динамо» подарили главному тренеру команду Марцелу Личке футболку «Пари Сен-Жермен».
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Футболисты «Динамо» подарили главному тренеру команду Марцелу Личке футболку «Пари Сен-Жермен».
Накануне чешский специалист отметил 47-й день рождения. Перед началом тренировочного занятия подарили именнинику футболку парижского клуба с номером 47.
По итогам минувшего сезона наставник «Динамо» был признан лучшим тренером РПЛ. После вручения награды Личка пошутил, что теперь он готов возглавить «ПСЖ».
Марцел Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. В прошлом сезоне бело-голубые под его руководством заняли третье место, уступив одно очко петербургскому «Зениту».