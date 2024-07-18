Личка получил от футболистов «Динамо» футболку «ПСЖ»: видео

Накануне чешский специалист отметил 47-й день рождения. Перед началом тренировочного занятия подарили именнинику футболку парижского клуба с номером 47.

По итогам минувшего сезона наставник «Динамо» был признан лучшим тренером РПЛ. После вручения награды Личка пошутил, что теперь он готов возглавить «ПСЖ».