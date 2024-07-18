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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В РПЛ будет работать больше судей из Петербурга, чем из Москвы

На матчах нового сезона Российской Премьер-лиги арбитров из Северной столицы будет больше, чем московских.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2024/2025 пять арбитров из Санкт-Петербурга будут обслуживать матчи РПЛ, а из Москвы — четыре.

От Санкт-Петербурга на матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 будут работать Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артем Любимов и Владислав Безбородов. Москву будут представлять Сергей Карасев, Роман Сафьян, Сергей Чебан и Павел Шадыханов.

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля. Первый тур РПЛ пройдет с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года. Участие в чемпионате примут 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, по одному — Оренбург, Воронеж, Грозный, Тольятти, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Химки, Нижний Новгород, Махачкалу.

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