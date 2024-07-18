В РПЛ будет работать больше судей из Петербурга, чем из Москвы

В сезоне-2024/2025 пять арбитров из Санкт-Петербурга будут обслуживать матчи РПЛ, а из Москвы — четыре.

От Санкт-Петербурга на матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 будут работать Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артем Любимов и Владислав Безбородов. Москву будут представлять Сергей Карасев, Роман Сафьян, Сергей Чебан и Павел Шадыханов.