«Спартак» не получал предложений по Соболеву от «Зенита»

Ранее в СМИ писали, что Александр Соболев близок к переходу в «Зенит» за 12 миллионов евро с учетом бонусов. Также футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Соболев принял решение уйти из «Спартака» после того, как красно-белые объявили о переходе из «Бетиса» бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Гендиректор красно-белых Олег Малышев заявил, что клуб не получал предложения по форварду Александру Соболеву от «Зенита».

«Я не комментирую несостоявшиеся истории. Александр сейчас в составе “Спартака”, тренируется, выходит играть, к нему нет никаких вопросов. Предложения мы не получали. Он может остаться в “Спартаке” и приносить пользу», — приводит слова Малышева «Чемпионат».

Александр Соболев имеет действующий контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и девятью результативными передачами.