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14:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» не получал предложений по Соболеву от «Зенита»

По словам генерального директора «Спартака» Олега Малышева, нападающий может остаться и приносить пользу команде.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ писали, что Александр Соболев близок к переходу в «Зенит» за 12 миллионов евро с учетом бонусов. Также футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Соболев принял решение уйти из «Спартака» после того, как красно-белые объявили о переходе из «Бетиса» бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Гендиректор красно-белых Олег Малышев заявил, что клуб не получал предложения по форварду Александру Соболеву от «Зенита».

«Я не комментирую несостоявшиеся истории. Александр сейчас в составе “Спартака”, тренируется, выходит играть, к нему нет никаких вопросов. Предложения мы не получали. Он может остаться в “Спартаке” и приносить пользу», — приводит слова Малышева «Чемпионат».

Александр Соболев имеет действующий контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе нападающего 34 матча во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и девятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7.5 миллионов евро.

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