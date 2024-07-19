Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.07
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
18.07
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
18.07
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
18.07
Сараево
Актобе
П 4:3
Футбол. Еврокубки
18.07
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
18.07
Брейдаблик
Тиквеш
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» представил форму со львом на новый сезон

«Зенит» официально представил новую форму на сезон-2024/25.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Домашний комплект выполнен традиционных для «Зенита» сине-голубых цветах. Главным элементом дизайна формы стал принт с изображением льва. Форму также украсит специальный золотой шеврон, посвященный грядущему столетию «Зенита» в 2025 году.

Гостевой комплект выполнен в светлых тонах. Вратарская форма получит сразу три цветовых исполнения — черное, желтое и зеленое. Ее главной особенностью станет принт в виде крыла грифона, символизирующий зрелищные спасения и яркую игру на последнем рубеже.

Новая форма «Зенита» изготовлена испанским экипировщиком Kelme. В прошлом сезоне чемпионы России играли в комплектах от Joma, а до этого на протяжении 12 сезон клуб экипировал Nike.

В новой форме «Зенит» сыграет в субботу, 20 июля. В первом туре нового сезона РПЛ команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь