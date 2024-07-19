«Зенит» представил форму со львом на новый сезон

Домашний комплект выполнен традиционных для «Зенита» сине-голубых цветах. Главным элементом дизайна формы стал принт с изображением льва. Форму также украсит специальный золотой шеврон, посвященный грядущему столетию «Зенита» в 2025 году.

Гостевой комплект выполнен в светлых тонах. Вратарская форма получит сразу три цветовых исполнения — черное, желтое и зеленое. Ее главной особенностью станет принт в виде крыла грифона, символизирующий зрелищные спасения и яркую игру на последнем рубеже.

Новая форма «Зенита» изготовлена испанским экипировщиком Kelme. В прошлом сезоне чемпионы России играли в комплектах от Joma, а до этого на протяжении 12 сезон клуб экипировал Nike.