Глава «Зенита» отреагировал на то, что его спутали с Дмитрием Медведевым

Накануне Браз заявил, что он вел переговоры о трансфере Клаудиньо с человеком, который «был президентом России в течение пяти лет».
«Такая ситуация только заставляет задуматься — а того ли Клаудиньо они хотят купить?» — сказал Александр Медведев.
Ранее стало известно, что «Зенит» вышел из переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо. Чемпионы России решили сохранить в своем составе 27-летнего бразильца, за которого клуб из Рио-де-Жанейро предлагал 18 млн евро.
Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «РБ Бригантино» за 12 млн евро. За три сезона бразилец провел за сине-бело-голубых 105 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 26 результативных передач. Действующий контракт Клаудиньо рассчитан до июня 2027 года.