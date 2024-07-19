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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава «Зенита» отреагировал на то, что его спутали с Дмитрием Медведевым

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал на ситуацию с вице-президентом «Фламенго» Маркосом Бразом, который перепутал его с Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает РИА Новости.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Накануне Браз заявил, что он вел переговоры о трансфере Клаудиньо с человеком, который «был президентом России в течение пяти лет».

«Такая ситуация только заставляет задуматься — а того ли Клаудиньо они хотят купить?» — сказал Александр Медведев.

Ранее стало известно, что «Зенит» вышел из переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо. Чемпионы России решили сохранить в своем составе 27-летнего бразильца, за которого клуб из Рио-де-Жанейро предлагал 18 млн евро.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «РБ Бригантино» за 12 млн евро. За три сезона бразилец провел за сине-бело-голубых 105 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 26 результативных передач. Действующий контракт Клаудиньо рассчитан до июня 2027 года.

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