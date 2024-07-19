Глава «Зенита» отреагировал на то, что его спутали с Дмитрием Медведевым

Накануне Браз заявил, что он вел переговоры о трансфере Клаудиньо с человеком, который «был президентом России в течение пяти лет».

«Такая ситуация только заставляет задуматься — а того ли Клаудиньо они хотят купить?» — сказал Александр Медведев.

Ранее стало известно, что «Зенит» вышел из переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо. Чемпионы России решили сохранить в своем составе 27-летнего бразильца, за которого клуб из Рио-де-Жанейро предлагал 18 млн евро.