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14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» арендовал вратаря «Зенита» Одоевского

«Ростов» объявил о переходе вратаря Даниила Одоевского из «Зенита» на правах аренды.

Зенит
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25. Прошлый сезон 21-летний вратарь провел на правах аренды в «Волгаре» из Первой лиги. За астраханский клуб Одоевский провел 26 матчей, в которых пропустил 34 мяча и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, новый сезон «Ростов» начнет с полностью обновленной вратарской линией. Ранее состав дончан пополнили вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов и боснийский голкипер Хидает Ханкич.

В межсезонье «Ростов» покинули Сергей Песьяков и Никита Медведев. 35-летний Песьяков перешел в «Крылья Советов», а 29-летний Медведев подписал контракт с «Пари НН».

Новый сезон «Ростов» откроет домашним матчем против ЦСКА в субботу, 20 июля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

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