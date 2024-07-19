«Ростов» арендовал вратаря «Зенита» Одоевского

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25. Прошлый сезон 21-летний вратарь провел на правах аренды в «Волгаре» из Первой лиги. За астраханский клуб Одоевский провел 26 матчей, в которых пропустил 34 мяча и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.