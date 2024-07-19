«Ростов» арендовал вратаря «Зенита» Одоевского
«Ростов» объявил о переходе вратаря Даниила Одоевского из «Зенита» на правах аренды.
«Ростов» объявил о переходе вратаря Даниила Одоевского из «Зенита» на правах аренды.
Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25. Прошлый сезон 21-летний вратарь провел на правах аренды в «Волгаре» из Первой лиги. За астраханский клуб Одоевский провел 26 матчей, в которых пропустил 34 мяча и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Таким образом, новый сезон «Ростов» начнет с полностью обновленной вратарской линией. Ранее состав дончан пополнили вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов и боснийский голкипер Хидает Ханкич.
В межсезонье «Ростов» покинули Сергей Песьяков и Никита Медведев. 35-летний Песьяков перешел в «Крылья Советов», а 29-летний Медведев подписал контракт с «Пари НН».
Новый сезон «Ростов» откроет домашним матчем против ЦСКА в субботу, 20 июля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.