Тюкавин — об участии в шоу Медведевой: Идея прикольная

Ранее Медведева рассказала, что готовит ледовое шоу на свое 25-летие. Оно пройдет 15 ноября. Медведева подтвердила, что в шоу примет участие Илья Авербух, а также другие фигуристы, музыканты и артисты, Медведева не исключила, что в мероприятии появится Тюкавин.

«Еще не обсуждали возможность участия в шоу. Идея прикольная — посмотрим, как клуб отреагирует и смогу ли я поучаствовать. Обязательно буду согласовывать с главным тренером и руководством — они будут в курсе», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости Спорт».

Медведева назвала шоу штучным продуктом.

«Шоу готовится, концепция есть, но она не полностью пока что готова, мы прорабатываем детали, поскольку наш продукт, штучный, один такой гала- вечер. Хочется вложить в него пока все свои силы, пока не все готово», — приводит слова Медведевой «РИА Новости Спорт».

Евгения Медведева является болельщицей московского «Динамо». Она также ведет рубрику на YouTube-канале бело-голубых «Футбольное катание», где общается с игроками.