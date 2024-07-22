КДК РФС рассмотрит инцидент с Брызгаловым и световыми лампами

«Что касается матча “Динамо” — “Факел”, команда гостей задержалась с выходом на второй тайм на три минуты. Вдобавок, защитник гостей Брызгалов после удаления повредил стену с иллюминацией в спортивном отсеке при покидании поля», — сказал Григорьянц.

Брызгалов был удален с поля в концовке матча, получив вторую желтую карточку за фол на Вячеславе Грулеве. После удаления 31-летний защитник «Факела» ударил по световым панелям в подтрибунном помещении. После матча Брызгалов объяснил свое поведение проявлением эмоций.

Также Григорьянц заявил, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин был приглашен на заседание КДК РФС. На 40-й минуте он получил первую красную карточку в карьере, наступив шипами на ногу Ираклию Квеквескири.