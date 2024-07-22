Тюкавин рассказал, сколько планирует забить мячей в новом сезоне

«Сколько мячей планирую забить в этом сезоне? Постараюсь, как в прошлом сезоне, минимум 15, а дальше уже посмотрим, как сложится», — приводит слова Тюкавина Legalbet.

В минувшем сезоне чемпионата России Тюкавин провел 30 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. 22-летний футболист занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Лидером стал нападающий «Зенита» Матео Кассерра, который отличился 21 раз. Тройку замкнул форвард «Краснодара» Джон Кордоба, он как и Тюкавин забил 15 мячей, но уступил россиянину по дополнительным показателям.

Действующее трудовое соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в €16 млн.