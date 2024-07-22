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14:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Тюкавин рассказал, сколько планирует забить мячей в новом сезоне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о целях на сезон-2024/25 в РПЛ.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Сколько мячей планирую забить в этом сезоне? Постараюсь, как в прошлом сезоне, минимум 15, а дальше уже посмотрим, как сложится», — приводит слова Тюкавина Legalbet.

В минувшем сезоне чемпионата России Тюкавин провел 30 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. 22-летний футболист занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Лидером стал нападающий «Зенита» Матео Кассерра, который отличился 21 раз. Тройку замкнул форвард «Краснодара» Джон Кордоба, он как и Тюкавин забил 15 мячей, но уступил россиянину по дополнительным показателям.

Действующее трудовое соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в €16 млн.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» обыграло «Факел» со счетом 3:1. В составе победителей отличились защитник Иван Лепский и нападающие Муми Нгамалё и Ярослав Гладышев. У «Факела» гол забил форвард Евгений Марков.

Динамо
3:1
Первый тайм: 3:0
Факел
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