«Краснодар» отказался продавать Сперцяна французскому клубу

Источник: https://t.me/fckrasnodar

Как сообщает Footmercato, «Краснодар» отказался продавать Эдуарда Сперцяна во французский «Ланс».

По данным источника, «Ланс» уже отправил предложение «Краснодару», на которое российский клуб ответил отказом. Сообщается, что игроком интересуются также французский «ПСЖ» и испанская «Жирона».

24-летний уроженец Ставрополя Эдуард Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». В сборной Армении Сперцян дебютировал в 2021 году. За это время он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.