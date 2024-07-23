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17:50 (мск), источник: Спорт Mail

Источник: «Зенит» не устроили финансовые запросы Фернандеса

Ранее в СМИ поступила информация, что экс-футболист сборной России Марио Фернандес покинет «Зенит» до конца июля.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость об уходе защитника «Зенита» Марио Фернандеса из санкт-петербургского клуба.

«Уходит и уходит, это дело Марио Фернандеса. Я так понимаю, с ним не продлили контракт, потому что футболист не стоит того. Он просидел год в запасе, и руководство “Зенита” не устроили финансовые запросы Фернандеса. Но это не потеря для “Зенита”, без него клуб стал чемпионом. Он не играл, а на его позиции уверенно выступает наш россиянин Караваев, который является армейцем», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

«Сейчас каждый зарабатывает как хочет. Марио — легионер, он не является воспитанником ЦСКА. Они приезжают сюда за деньгами, поэтому неправильно судить их за то, что они переходят в другой клуб. А поступил футболист правильно или нет, это уже жизнь расставляет на свои места. Люди зарабатывают себе деньги за жизнь. Мы сейчас уже говорим о том, что люди переходят из ЦСКА в “Спартак”, раньше такого практически не было. Сейчас мир изменился. Кроме Акинфеева, в России и мире ни у кого нет клубных принадлежностей», — добавил Гришин.

33-летний Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года из бразильского «Интернасьонала». Защитник подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на один сезон с возможностью продления еще на один год. За «Зенит» Фернандес провел 18 матчей, не сумев отличился результативными действиями.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. Два года назад он покинул армейский клуб, имея действующий контракт. Футболист заявил, что приостанавливает карьеру. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру и выступал за «Интернасьонал» на правах аренды.

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