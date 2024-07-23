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18:44 (мск), источник: Спорт Mail

Андрей Мостовой: Нигде в РПЛ нет конкуренции, как в «Зените»

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказался о конкуренции в петербургском клубе.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

«В “Зените” много футболистов? Конкуренция, разве нет? Такой конкуренции, как у нас, нет ни в одном клубе России. Престижно и хочется играть в “Зените” всем. Это точно не принесет какой-то дисбаланс в команду», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Этим летом состав сине-бело-голубых пополнили Максим Глушенков, Сергей Волков, Юрий Горшков и Евгений Латышонок.

26-летний Андрей Мостовой перешел в «Зенит» зимой 2019 года из клуба «Химки». Один сезон полузащитник провел в «Сочи» на правах аренды. В минувшем сезоне Мостовой провел 24 матча за петербургский клуб, в которых забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.

Петербургский клуб с победы начал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В первом туре чемпионата страны подопечные Сергея Семака разгромили «Крылья Советов» — 4:0.

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