Андрей Мостовой: Нигде в РПЛ нет конкуренции, как в «Зените»

«В “Зените” много футболистов? Конкуренция, разве нет? Такой конкуренции, как у нас, нет ни в одном клубе России. Престижно и хочется играть в “Зените” всем. Это точно не принесет какой-то дисбаланс в команду», — приводит слова Мостового «Чемпионат».