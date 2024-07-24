Новый стадион «Факела» получил разрешение на проведение матча РПЛ
Новый стадион воронежского «Факела» во вторник получил сертификат на проведение матчей чемпионата России, сообщает «Матч ТВ».
Новый стадион воронежского «Факела» во вторник получил сертификат на проведение матчей чемпионата России, сообщает «Матч ТВ».
Процедура лицензирования началась 10 июля. Ранее «Факел» проводил домашние матчи на Центральном стадионе профсоюзов. В ближайшее время на этом объекте начнется реконструкция.
Новый стадион клуба будет вмещать 10 052 зрителя. «Факел» проведет матч на новой арене уже в субботу, 27 июля. Воронежский клуб во втором туре РПЛ примет дебютанта чемпионата России из Тольятти «Акрон».
В первом туре нового сезона РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3. Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит инцидент с защитником «Факела» Сергеем Брызгаловым. Футболист был удален с поля в концовке матча, получив вторую желтую карточку за фол на Вячеславе Грулеве. После удаления 31-летний защитник «Факела» ударил по световым панелям в подтрибунном помещении. Он объяснил свое поведение проявлением эмоций.