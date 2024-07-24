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11:08 (мск), источник: Спорт Mail

Новый стадион «Факела» получил разрешение на проведение матча РПЛ

Новый стадион воронежского «Факела» во вторник получил сертификат на проведение матчей чемпионата России, сообщает «Матч ТВ».

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Процедура лицензирования началась 10 июля. Ранее «Факел» проводил домашние матчи на Центральном стадионе профсоюзов. В ближайшее время на этом объекте начнется реконструкция.

Новый стадион клуба будет вмещать 10 052 зрителя. «Факел» проведет матч на новой арене уже в субботу, 27 июля. Воронежский клуб во втором туре РПЛ примет дебютанта чемпионата России из Тольятти «Акрон».

В первом туре нового сезона РПЛ «Факел» на выезде уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3. Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит инцидент с защитником «Факела» Сергеем Брызгаловым. Футболист был удален с поля в концовке матча, получив вторую желтую карточку за фол на Вячеславе Грулеве. После удаления 31-летний защитник «Факела» ударил по световым панелям в подтрибунном помещении. Он объяснил свое поведение проявлением эмоций.

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