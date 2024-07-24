«Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса

«Зенит» на официальном сайте объявил о том, что защитник Марио Фернандес покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

«Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни», — говорится в сообщении «Зенита».

В сезоне-2023/24 Марио провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. С «Зенитом» он выиграл чемпионат и Кубок России.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. Защитник покинул армейский клуб, имея действующий контракт. Футболист заявил, что приостанавливает карьеру. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру и выступал за «Интернасьонал» на правах аренды.