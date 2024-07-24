Матиас Перес рассказал, что спрашивают о России в Аргентине
Защитник «Оренбурга» Матиас Перес рассказал, что чаще всего спрашивают о России на родине футболиста в Аргентине.
Защитник «Оренбурга» Матиас Перес рассказал, что чаще всего спрашивают о России на родине футболиста в Аргентине.
— Что чаще всего спрашивают?
— Первое, что всегда спрашивают, когда возвращаюсь в Аргентину: «Там правда жуткий мороз?».
— Что отвечаешь?
— Это приятный мороз. Дома в городах подготавливают к зиме, и переносить холода несложно. А самое красивое — это снег. Мы же его никогда не видим в Аргентине. Я часто советую друзьям: если хотите увидеть настоящую зиму, езжайте в Россию — увидите горы снега и узнаете русских людей.
В России очень хорошие люди, добрые и искренние. Меня с самого первого момента тепло здесь приняли. За все время в Оренбурге у меня не было ни одной серьезной проблемы, — приводит слова Переса «Чемпионат».
Матиас Перес перешел в «Оренбург» в декабре 2022 года. Ранее 25-летний защитник выступал за аргентинский «Ланус», воспитанником которого является.
В первом туре РПЛ «Оренбург» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0. На 62-й минуте Перес вывел хозяев вперед. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев.