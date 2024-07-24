Матиас Перес рассказал, что спрашивают о России в Аргентине

— Это приятный мороз. Дома в городах подготавливают к зиме, и переносить холода несложно. А самое красивое — это снег. Мы же его никогда не видим в Аргентине. Я часто советую друзьям: если хотите увидеть настоящую зиму, езжайте в Россию — увидите горы снега и узнаете русских людей.



В России очень хорошие люди, добрые и искренние. Меня с самого первого момента тепло здесь приняли. За все время в Оренбурге у меня не было ни одной серьезной проблемы, — приводит слова Переса «Чемпионат».