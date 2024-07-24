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16:18 (мск), источник: Спорт Mail

Матиас Перес рассказал, что спрашивают о России в Аргентине

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес рассказал, что чаще всего спрашивают о России на родине футболиста в Аргентине.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Что чаще всего спрашивают?

— Первое, что всегда спрашивают, когда возвращаюсь в Аргентину: «Там правда жуткий мороз?».

— Что отвечаешь?

— Это приятный мороз. Дома в городах подготавливают к зиме, и переносить холода несложно. А самое красивое — это снег. Мы же его никогда не видим в Аргентине. Я часто советую друзьям: если хотите увидеть настоящую зиму, езжайте в Россию — увидите горы снега и узнаете русских людей.

В России очень хорошие люди, добрые и искренние. Меня с самого первого момента тепло здесь приняли. За все время в Оренбурге у меня не было ни одной серьезной проблемы, — приводит слова Переса «Чемпионат».

Матиас Перес перешел в «Оренбург» в декабре 2022 года. Ранее 25-летний защитник выступал за аргентинский «Ланус», воспитанником которого является.

В первом туре РПЛ «Оренбург» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0. На 62-й минуте Перес вывел хозяев вперед. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев.


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