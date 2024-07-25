Определен срок дисквалификации динамовца Фомина в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина на два матча Российской Премьер-Лиги, один из которых — условно.

«Рассмотрели удаление Фомина за серьёзное нарушение правил. “Динамо” не подавало заявление об отмене красной карточки. Неосторожный наступ, был риск нанесения травмы. За грубую игру дисквалифицировали на два матча РПЛ: один — реальный, второй — условный. Испытательный срок — шесть месяцев», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.

Даниил Фомин вышел на игру с «Факелом» в стартовом составе, но на 39-й минуте был удален за опасную игру против полузащитника воронежской команды Ираклия Квеквескири.