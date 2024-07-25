ЦСКА отдал Михаила Рядно в аренду «Родине»
18-летний воспитанник ЦСКА получит игровую практику в клубе Первой лиги.
ЦСКА
РодинаПремьер-лига: таблица и календарь
18-летний воспитанник ЦСКА получит игровую практику в клубе Первой лиги.
Как сообщается на официальном сайте ЦСКА, соглашение с «Родиной» рассчитано на полгода с возможностью продления до конца сезона по согласию сторон. При этом договор не предусматривает опции выкупа.
В сезоне-2023/24 выступающий на позиции левого защитника Михаил Рядно провел 12 матчей за красно-синих, в которых забил один гол.
«Родина» в минувшем сезоне Первой лиги заняла пятое место. Пост главного тренера клуба занимает Владимир Газзаев, сын Валерия Газзаева, под руководством которого армейцы побеждали в Кубке УЕФА, а также трижды становились чемпионами России.