ЦСКА отдал Михаила Рядно в аренду «Родине»

Как сообщается на официальном сайте ЦСКА, соглашение с «Родиной» рассчитано на полгода с возможностью продления до конца сезона по согласию сторон. При этом договор не предусматривает опции выкупа.

В сезоне-2023/24 выступающий на позиции левого защитника Михаил Рядно провел 12 матчей за красно-синих, в которых забил один гол.