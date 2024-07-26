«Спартак» включил в заявку на сезон РПЛ Николсона и Барко
Шамар Николсон вернулся из аренды, а Эсекьель Барко — недавнее приобретение красно-белых.
Шамар Николсон вернулся из аренды, а Эсекьель Барко — недавнее приобретение красно-белых.
Как сообщает официальный сайт РПЛ, «Спартак» включил в заявку на новый сезон чемпионата России нападающего Шамара Николсона и полузащитника Эсекьеля Барко.
Николсон будет выступать под 11-м игровым номером, а Барко — под пятым.
25 июля красно-белые официально объявили о переходе аргентинского форварда. Трудовое соглашение рассчитано до 2027 года. Барко перешел в московский клуб из аргентинского «Ривер Плейт».
Считается, что невысокий аргентинец (его рост составляет 167 см) является прямой заменой Квинси Промесу, чей контракт с красно-белыми истек в конце июня. Барко играет преимущественно на позиции левого вингера и атакующего полузащитника.
В минувшем сезоне Николсон выступал за французский «Клермон» на правах аренды. Он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.