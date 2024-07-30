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14:38 (мск), источник: Спорт Mail

Появилось фото формы ПАОКа с фамилией Чалова

Воспитанник ЦСКА Федор Чалов будет играть в составе действующих чемпионов Греции под девятым номером.

ЦСКА
ПАОК
Источник: РИА "Новости"

Греческий журналист Антонис Цакалаес в социальных сетях поделился фотографией формы ПАОКа с фамилией нападающего ЦСКА Федора Чалова и девятым игровым номером.

Источник: Соцсети

Ранее появилась информация о том, что Федор Чалов прибудет в Грецию 31 июля для завершения трансфера в ПАОК. Сообщалось также, что греческий клуб активирует опцию выкупа футболиста за 3 миллиона евро. В минувшем сезоне 26-летний Чалов принял участие в 41 матче ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и сделал пять результативных передач.

Действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в 11 миллионов евро.

ПАОК в минувшем сезоне в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Греции. Владельцем клуба является российский предприниматель Иван Саввиди. Тренирует команду Рэзван Луческу, сын экс-тренера «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу.

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