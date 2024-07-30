Появилось фото формы ПАОКа с фамилией Чалова

Ранее появилась информация о том, что Федор Чалов прибудет в Грецию 31 июля для завершения трансфера в ПАОК. Сообщалось также, что греческий клуб активирует опцию выкупа футболиста за 3 миллиона евро. В минувшем сезоне 26-летний Чалов принял участие в 41 матче ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и сделал пять результативных передач.