Козлов подтвердил разговор с Семаком перед переходом в «Краснодар»

— Правда ли, что до перехода в «Краснодар» я разговаривал с Семаком и он уговаривал перейти в «Зенит»? Он не уговаривал. Похвалил с классной весной. Сказал, что у меня все впереди, что я нужен «Зениту». Я поблагодарил, мы тепло пообщались. Я ответил, что хочу в «Зенит», но, наверное, в другом статусе и в конце карьеры, потому что это мой родной дом. В первую очередь это Петербург, город, который я люблю. Конечно, хотелось бы там жить, но сейчас я счастлив в «Краснодаре». Каких-то желаний куда-то уходить у меня, естественно, нет.