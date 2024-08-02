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15:14 (мск), источник: Спорт Mail

Козлов подтвердил разговор с Семаком перед переходом в «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов подтвердил, что перед переходом к «быкам» с ним разговаривал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Краснодар
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Источник: ФК "Краснодар"

— Правда ли, что до перехода в «Краснодар» я разговаривал с Семаком и он уговаривал перейти в «Зенит»? Он не уговаривал. Похвалил с классной весной. Сказал, что у меня все впереди, что я нужен «Зениту». Я поблагодарил, мы тепло пообщались. Я ответил, что хочу в «Зенит», но, наверное, в другом статусе и в конце карьеры, потому что это мой родной дом. В первую очередь это Петербург, город, который я люблю. Конечно, хотелось бы там жить, но сейчас я счастлив в «Краснодаре». Каких-то желаний куда-то уходить у меня, естественно, нет.

— В каком статусе хотел бы вернуться в «Зенит»?


— Не знаю. Какой будет, с таким и вернусь, — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

19-летний Данила Козлов является воспитанником «Зенита». В конце июня «Краснодар» объявил о переходе футболиста. Контракт Козлова рассчитан до конца июня 2029 года. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» заплатит «Балтике» за переход Козлова 120 млн рублей.


Данила Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита-2» в январе 2024 года за €350 тысяч. На счету 19-летнего игрока 15 матчей за калининградцев во всех турнирах, три забитых гола и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,8 млн.

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