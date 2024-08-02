«Химки» арендовали Бакаева у «Зенита» до конца сезона

Подмосковный клуб арендовал 28-летнего полузащитника до конца нынешнего сезона.

Прошлый сезон Бакаев провел в аренде в клубе «Аль-Вахда», с которым выиграл Кубок лиги ОАЭ. На его счету 25 матчей, в которых он забил один гол и сделал три результативные передачи.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Спартака» на правах свободного агента. За сине-бело-голубых полузащитник провел 34 матча, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Действующий контракт Бакаева с «Зенитом» истекает следующим летом.