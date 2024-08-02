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13:09 (мск), источник: Спорт Mail

«Химки» арендовали Бакаева у «Зенита» до конца сезона

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев на правах аренды перешел в «Химки». Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Химки
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Подмосковный клуб арендовал 28-летнего полузащитника до конца нынешнего сезона.

Прошлый сезон Бакаев провел в аренде в клубе «Аль-Вахда», с которым выиграл Кубок лиги ОАЭ. На его счету 25 матчей, в которых он забил один гол и сделал три результативные передачи.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Спартака» на правах свободного агента. За сине-бело-голубых полузащитник провел 34 матча, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Действующий контракт Бакаева с «Зенитом» истекает следующим летом.

В субботу, 3 августа, «Химки» на выезде сыграют против казанского «Рубина». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

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