Лукас Вера объяснил переход из «Оренбурга» в «Химки»

Ранее «Химки» объявили о переходе 27-летнего аргентинца. Сообщалось, что Вера подпишет с подмосковным клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера составила один миллион евро.

— Твой переход удивил многих: все-таки «Химки» пока не относятся к топам. Объяснишь свой выбор?



— На каникулах мне позвонил Франк и сказал, что хотел бы видеть меня в своей команде. У нас состоялось несколько разговоров, и в конце концов он убедил меня перейти в «Химки». Личная заинтересованность главного тренера сыграла определяющую роль в моем выборе.

— Раньше вы были знакомы?



— Нет, я слышал о нем по работе в «Родине». Познакомились уже в Химках. Артига сказал, что для его игровой системы необходим футболист моего профиля, способный продвигать мяч. Я поговорил с руководителями обоих клубов и решил принять это предложение. К счастью, стороны обо всем договорились, и переход состоялся, — приводит слова аргентинца «Чемпионат».

Вера является воспитанником «Лануса». Летом 2022 года аргентинец перебрался в «Оренбург» за полтора миллиона евро. За два года он провел за оренбуржцев 60 матчей, в которых забил три мяча и сделал 12 голевых передач.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями Первой лиги и спустя один сезон вернулись в РПЛ.

После 3-го тура нового сезона РПЛ «Химки» занимают пятое место в турниной таблице с 4 очками.