Игрок «Марселя» отказался от зарплаты 10 млн евро в «Зените»

По информации источника, 27-летний марокканец не хочет переезжать в Россию, несмотря на кратное увеличение зарплаты. Во Франции Арит зарабатывает 3,1 млн евро без учета налогов.

На прошлой неделе стало известно, что «Зенит» начал переговоры с «Марселем» о переходе Арита. В случае перехода он станет самым высокооплачиваемым игроком в РПЛ.

Арит выступает за «Марсель» с 2021 года. На его счету 94 проведенных матча, в которых он забил 8 мячей и сделал 15 результативных передач. В прошлом сезоне Арит с шестью голевыми передачами стал лучшим ассистентом Лиги Европы. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.