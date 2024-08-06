Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:00
Ноа
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:30
Паневежис
Маккаби
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:15
Мидтьюлланн
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Спарта П
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Лилль
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
21:45
Зальцбург
Твенте
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
5.08
Спартак
Крылья Советов
4.08
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
4.08
Ахмат
Локомотив
4.08
Факел
Краснодар
4.08
ЦСКА
Оренбург
3.08
Рубин
Химки
3.08
Зенит
Ростов
3.08
Акрон
Динамо
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:49 (мск), источник: Спорт Mail

Игрок «Марселя» отказался от зарплаты 10 млн евро в «Зените»

Полузащитник «Марселя» Амин Арит отклонил предложение «Зенита» с зарплатой в размере 10 млн евро в год. Об этом сообщает Canal Plus.

Зенит
МарсельПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 27-летний марокканец не хочет переезжать в Россию, несмотря на кратное увеличение зарплаты. Во Франции Арит зарабатывает 3,1 млн евро без учета налогов.

На прошлой неделе стало известно, что «Зенит» начал переговоры с «Марселем» о переходе Арита. В случае перехода он станет самым высокооплачиваемым игроком в РПЛ.

Арит выступает за «Марсель» с 2021 года. На его счету 94 проведенных матча, в которых он забил 8 мячей и сделал 15 результативных передач. В прошлом сезоне Арит с шестью голевыми передачами стал лучшим ассистентом Лиги Европы. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.

На счету Арита также 24 матча за сборную Марокко, в которых он забил один мяч и сделал четыре передачи. Марокканец пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы крестообразных связок.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь