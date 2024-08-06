Игрок «Марселя» отказался от зарплаты 10 млн евро в «Зените»
Полузащитник «Марселя» Амин Арит отклонил предложение «Зенита» с зарплатой в размере 10 млн евро в год. Об этом сообщает Canal Plus.
Полузащитник «Марселя» Амин Арит отклонил предложение «Зенита» с зарплатой в размере 10 млн евро в год. Об этом сообщает Canal Plus.
По информации источника, 27-летний марокканец не хочет переезжать в Россию, несмотря на кратное увеличение зарплаты. Во Франции Арит зарабатывает 3,1 млн евро без учета налогов.
На прошлой неделе стало известно, что «Зенит» начал переговоры с «Марселем» о переходе Арита. В случае перехода он станет самым высокооплачиваемым игроком в РПЛ.
Арит выступает за «Марсель» с 2021 года. На его счету 94 проведенных матча, в которых он забил 8 мячей и сделал 15 результативных передач. В прошлом сезоне Арит с шестью голевыми передачами стал лучшим ассистентом Лиги Европы. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.
На счету Арита также 24 матча за сборную Марокко, в которых он забил один мяч и сделал четыре передачи. Марокканец пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы крестообразных связок.