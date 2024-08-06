Жирков: Если Мудрика купили за 100 млн, то Глушенков стоит 200 млн

«Сколько сейчас стоит Глушенков? Не знаю. Надо смотреть на ценник на Transfermarkt. Если сравнивать с Мудриком, которого купили за 100 миллионов евро, тогда Глушенков стоит 200 миллионов», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

В июне санкт-петербургский «Зенит» объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

25-летний Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

Украинский вингер Михаил Мудрик в январе 2023 года перешел в лондонский «Челси» из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов прописаны в договоре в качестве дополнительных бонусов за клубные достижения, в которых поучаствует украинец.