«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Алипом
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип продлил контракт с «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип продлил контракт с «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с 24-летним футболистом будет действовать до лета 2028 года.
«Сине-бело-голубые поздравляют Нуралы с продлением контракта и желают новых успехов и побед!» — сказано в заявлении клуба.
Алип перешел в «Зенит» зимой 2022 года из «Кайрата». За два с половиной года он провел за российский клуб 64 матча, в которых забил один гол. В составе «Зенита» Алип стал трехкратным чемпионом России, а также обладателем национального кубка.
В субботу, 10 августа, «Зенит» дома сыграет с московским «Динамо». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.