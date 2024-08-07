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15:56 (мск), источник: Спорт Mail

«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Алипом

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип продлил контракт с «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Новое соглашение с 24-летним футболистом будет действовать до лета 2028 года.

«Сине-бело-голубые поздравляют Нуралы с продлением контракта и желают новых успехов и побед!» — сказано в заявлении клуба.

Алип перешел в «Зенит» зимой 2022 года из «Кайрата». За два с половиной года он провел за российский клуб 64 матча, в которых забил один гол. В составе «Зенита» Алип стал трехкратным чемпионом России, а также обладателем национального кубка.

В субботу, 10 августа, «Зенит» дома сыграет с московским «Динамо». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.


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