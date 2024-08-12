Тюкавин: «Динамо» ужасно играло, но «Зенит» можно обыгрывать

Единственный гол в матче был забит полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым. На 86-й минуте встречи подопечные Марцела Лички получили право исполнить пенальти, однако Муми Нгамале не реализовал одиннадцатиметровый удар.

— Как оцените игру команды в атаке?



— Ужасно. Ноль ударов. Будем работать над завершением. Мне надо работать и над тем, как открываться. Посмотрим, решим.

— Какое впечатление оставил «Зенит» — это команда, которую невозможно обыграть?



— Хорошая команда, но ее можно обыгрывать, мы в том чемпионате это доказали. Сейчас проиграли, но могли и сравнять, если бы забили пенальти.

— Видел по ходу матча, что у вас и после первого тайма, и после второго были вопросы по судейству. Что конкретно вас не устроило?



— Не то, что не устроило. Просто были мелкие фолы и свистки непонятные — для чего это? Идет борьба в конце первого тайма, выпрыгиваем я и Барриос, и он ставит фол. Для чего?

— Не давал бороться — в этом мысль?



— Да, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

«Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 9 очками. В следюущем туре бело-голубые на домашнем поле примут самарские «Крылья Советов».