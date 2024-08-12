Игрок «Спартака» повторил рекорд РПЛ по точным передачам за матч

22-летний футболист провел на поле все 90 минут и сделал в общей сложности 121 передачу, из которых лишь пять не достигли цели. Точность передач составила 95,9%.

Литвинов повторил рекорд бразильского защитника «Зенита» Родригао, который в прошлом сезоне в выездном матче против «Балтики» (2:0) сделал 116 точных передач из 130 (89,2%). Среди российских игроков рекорд принадлежал Александру Головину, который отдал 114 точных передач в матче против «Урала» (4:0) в декабре 2016 года.

Также «Спартак» в матче против «Ахмата» провел 25 комбинаций, состоящих из более чем десяти передач. Это лучший показатель красно-белых в РПЛ с 2018 года.