Игрок «Спартака» повторил рекорд РПЛ по точным передачам за матч
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сделал 116 точных передач в домашнем матче четвертого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0), повторив рекорд турнира. Об этом сообщает Opta Sports.
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сделал 116 точных передач в домашнем матче четвертого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0), повторив рекорд турнира. Об этом сообщает Opta Sports.
22-летний футболист провел на поле все 90 минут и сделал в общей сложности 121 передачу, из которых лишь пять не достигли цели. Точность передач составила 95,9%.
Литвинов повторил рекорд бразильского защитника «Зенита» Родригао, который в прошлом сезоне в выездном матче против «Балтики» (2:0) сделал 116 точных передач из 130 (89,2%). Среди российских игроков рекорд принадлежал Александру Головину, который отдал 114 точных передач в матче против «Урала» (4:0) в декабре 2016 года.
Также «Спартак» в матче против «Ахмата» провел 25 комбинаций, состоящих из более чем десяти передач. Это лучший показатель красно-белых в РПЛ с 2018 года.
После четырех матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе семь очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича на выезде сыграют с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в воскресенье, 18 августа.