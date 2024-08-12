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14:49 (мск), источник: Спорт Mail

В «Зените» высказались о миллионных бонусах Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о миллионных бонусах Максима Глушенкова за результативные действия.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что Глушенков получает €10 тысяч за каждое результативное действие.

Максим Глушенков перешел в «Зенит» в июне из «Локомотива». За сине-бело-голубых футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забив девять голов и сделав одну результативную передачу.

«Максим со сборов смог влиться в коллектив и на поле, и в раздевалке. Помимо очевидных футбольных способностей с его стороны есть повседневная индивидуальная и командная работа, а это, пожалуй, самое главное, это ключ к пониманию такого уровня игры.

В “Зените” есть бонусы за результативные действия у всех игроков атакующего профиля, но они далеки от досужих публикаций и активируются совсем по-другому», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России с 12 очками. За четыре тура команда Сергея Семака забила 14 голов и оставила свои ворота в неприкосновенности. В пятом туре РПЛ «Зенит» в гостях встретится с подмосковными «Химками».

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