В «Зените» высказались о миллионных бонусах Глушенкова

Максим Глушенков перешел в «Зенит» в июне из «Локомотива». За сине-бело-голубых футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забив девять голов и сделав одну результативную передачу.

«Максим со сборов смог влиться в коллектив и на поле, и в раздевалке. Помимо очевидных футбольных способностей с его стороны есть повседневная индивидуальная и командная работа, а это, пожалуй, самое главное, это ключ к пониманию такого уровня игры.



В “Зените” есть бонусы за результативные действия у всех игроков атакующего профиля, но они далеки от досужих публикаций и активируются совсем по-другому», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».