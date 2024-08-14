«Будет сложно». Газзаев — о перспективах ЦСКА вместе с Николичем

«ЦСКА это клуб с большой историей, с большими амбициями. Пригласили нового тренера. Потому что давно не выигрывали. Конечно, ему надо дать время поработать.
Верю ли я в Николича? За несколько матчей сложно что‑то сказать. В середине чемпионата можно будет судить. Для того чтоб бороться за чемпионство, нужно укреплять состав. Сейчас это будет сложно», — сказал Газзаев.
Николич возглавил ЦСКА в июне этого года, подписав с клубом двухлетний контракт. После четырех туров армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе семь набранных очков.
Прошлый сезон под руководством Владимира Федотова ЦСКА завершил на шестом месте в РПЛ, набрав всего 48 очков. Это худший результат армейцев в чемпионате России с 2001 года.