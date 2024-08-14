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«Будет сложно». Газзаев — о перспективах ЦСКА вместе с Николичем

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы армейского клуба под руководством сербского специалиста Марко Николича. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«ЦСКА это клуб с большой историей, с большими амбициями. Пригласили нового тренера. Потому что давно не выигрывали. Конечно, ему надо дать время поработать.

Верю ли я в Николича? За несколько матчей сложно что‑то сказать. В середине чемпионата можно будет судить. Для того чтоб бороться за чемпионство, нужно укреплять состав. Сейчас это будет сложно», — сказал Газзаев.

Николич возглавил ЦСКА в июне этого года, подписав с клубом двухлетний контракт. После четырех туров армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе семь набранных очков.

Прошлый сезон под руководством Владимира Федотова ЦСКА завершил на шестом месте в РПЛ, набрав всего 48 очков. Это худший результат армейцев в чемпионате России с 2001 года.