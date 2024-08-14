«Будет сложно». Газзаев — о перспективах ЦСКА вместе с Николичем

«ЦСКА это клуб с большой историей, с большими амбициями. Пригласили нового тренера. Потому что давно не выигрывали. Конечно, ему надо дать время поработать.



Верю ли я в Николича? За несколько матчей сложно что‑то сказать. В середине чемпионата можно будет судить. Для того чтоб бороться за чемпионство, нужно укреплять состав. Сейчас это будет сложно», — сказал Газзаев.