СМИ: Даниэле Орсато передумал входить в состав ЭСК РФС

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бывший итальянский арбитр Даниэле Орсато передумал работать в ЭСК РФС.
По данным источника, 48-летний Орсато поначалу ответил согласием на сотрудничество с ЭСК РФС, однако несколько часов спустя итальянец изменил свое решение. Причины такого поступка экс-арбитра не сообщаются.
Орсато начал карьеру в 17 лет. Он известен своей работой на матчах Серии А. На международной арене наибольшую известность он получил после Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре. На чемпионате мира в Катаре Орсато получил назначение на два матча группового этапа, в том числе он судил матч открытия, и полуфинал между Аргентиной и Хорватией. Также Орсато обслуживал матчи Евро-2024 в Германии.
С 2015 года Орсато входит в категорию элитных судей УЕФА. В 2020 году Даниэле Орсато работал на финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (0:1). В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьей года.