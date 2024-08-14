СМИ: Даниэле Орсато передумал входить в состав ЭСК РФС

Орсато начал карьеру в 17 лет. Он известен своей работой на матчах Серии А. На международной арене наибольшую известность он получил после Евро-2020 и ЧМ-2022 в Катаре. На чемпионате мира в Катаре Орсато получил назначение на два матча группового этапа, в том числе он судил матч открытия, и полуфинал между Аргентиной и Хорватией. Также Орсато обслуживал матчи Евро-2024 в Германии.