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«Локомотив» предложил за молодого игрока из Чили 3,5 млн евро

20-летний полузащитник молодежной сборной Чили Лукас Ассади может продолжить карьеру в Российской Премьер-лиге.

Источник: AP 2023

Футболист «Универсидад де Чили» Лукас Ассади может перейти в московский «Локомотив», сообщает в социальных сетях Bullanguera.

По информации источника, московский клуб предложил 3,5 миллиона евро за 70 процентов прав на футболиста.

В прошлом сезоне Ассади сыграл 17 мячей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

После четырех туров сезона-2024/25 Российской Премьер-лиги «Локомотив» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице, на три очка отставая от лидирующего «Зенита».