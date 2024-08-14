«Локомотив» предложил за молодого игрока из Чили 3,5 млн евро

Футболист «Универсидад де Чили» Лукас Ассади может перейти в московский «Локомотив», сообщает в социальных сетях Bullanguera.
По информации источника, московский клуб предложил 3,5 миллиона евро за 70 процентов прав на футболиста.
В прошлом сезоне Ассади сыграл 17 мячей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
После четырех туров сезона-2024/25 Российской Премьер-лиги «Локомотив» с 9 очками занимает третье место в турнирной таблице, на три очка отставая от лидирующего «Зенита».