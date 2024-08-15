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Дркушич переходит в «Црвену Звезду». Два дня назад его купил «Зенит»

Защитник «Зенита» Дркушич отправился в Сербию, где будет выступать за «Црвену Звезду» на правах аренды. Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник: Sport24

Во вторник, 13 августа, «Зенит» объявил о переходе Дркушича из «Сочи». 24-летний словенец подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт на пять лет. По информации Transfermarkt, защитник сборной Словении обошелся «Зениту» в четыре миллиона евро.

Агент футболиста Младен Ратковица подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Црвену Звезду».

«Надо подождать еще немного, уже сегодня все решится. Дайте немного времени, потому что мы близки к тому, чтобы Ваня ушел в “Црвену Звезду” в аренду», — сказал Ратковица.

В минувшем сезоне Дркушич провел за «Сочи» 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. По итогам сезона сочинский клуб вылетел в Первую лигу. Также Дркушич полностью отыграл все четыре матча сборной Словении на Евро-2024.