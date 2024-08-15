КДК оштрафовал «Зенит» за поведение фанатов в игре с «Динамо»

«Главный тренер “Ростова” Валерий Карпин оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с “Рубином”. Первое нарушение в сезоне РПЛ. По итогам матча между “Спартаком” и “Ахматом” КДК РФС оштрафовал Деяна Станковича на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Для него это первый штраф в РПЛ, ранее было нарушение в Кубке», — добавил Григорьянц.