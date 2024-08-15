КДК оштрафовал «Зенит» за поведение фанатов в игре с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Зенит» на 20 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).
«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за массовое скандирование болельщиками оскорбительных выражений в матче с «Динамо», — приводит слова главы комитета Артура Григорьянца ТАСС.
Также денежные штрафы получили главные тренеры «Ростова» и «Спартака».
«Главный тренер “Ростова” Валерий Карпин оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче с “Рубином”. Первое нарушение в сезоне РПЛ. По итогам матча между “Спартаком” и “Ахматом” КДК РФС оштрафовал Деяна Станковича на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Для него это первый штраф в РПЛ, ранее было нарушение в Кубке», — добавил Григорьянц.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 4 матчах. В следующем туре петербургская команда на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 18 августа. «Ростов» дома примет «Оренбург», а «Спартак» — воронежский «Факел».
https://vk.com/video_ext.php?oid=-50270859&id=456241746&hd=2&autoplay=1