«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды

В минувшем сезоне Сутормин вместе с Дмитрием Чистяковым установил уникальное достижение в российском футболе. Они стали первыми футболистами в отечественном футболе, которые в рамках одного сезона стали победителями Российской премьер-лиги, Кубка и Суперкубка страны и при этом вылетели в Первую лигу.