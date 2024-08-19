Станкович назвал ключевой фактор, который решит исход игры с «Зенитом»

Первая встреча «Спартака» и «Зенита» в этом сезоне пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 24 августа. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.
«Самое важное — это отдохнуть сейчас. Со вторника начнем готовиться к прекрасному, важному матчу, уверен, для обеих команд. В тренировочном процессе мы много внимания уделяем деталям. На мой взгляд, детали, если говорить вдолгую, делают разницу. Где-то добежал, прервал заранее атаку, и ты уже не бежишь, не даешь сопернику глубину, не держишь высокую линию обороны, действуешь компактно, все вместе. Именно такие детали и делают результат», — сказал Станкович на пресс-конференции после победного матча с «Факелом» (3:0).
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе после пяти сыгранных матчей 13 набранных очков. «Спартак» располагается на четвертой строчке и отстает от «Зенита» на три балла.
«Спартак» не может обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года.