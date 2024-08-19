Станкович назвал ключевой фактор, который решит исход игры с «Зенитом»

«Самое важное — это отдохнуть сейчас. Со вторника начнем готовиться к прекрасному, важному матчу, уверен, для обеих команд. В тренировочном процессе мы много внимания уделяем деталям. На мой взгляд, детали, если говорить вдолгую, делают разницу. Где-то добежал, прервал заранее атаку, и ты уже не бежишь, не даешь сопернику глубину, не держишь высокую линию обороны, действуешь компактно, все вместе. Именно такие детали и делают результат», — сказал Станкович на пресс-конференции после победного матча с «Факелом» (3:0).