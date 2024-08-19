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Станкович назвал ключевой фактор, который решит исход игры с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщает «Чемпионат».

Источник: РИА "Новости"

Первая встреча «Спартака» и «Зенита» в этом сезоне пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 24 августа. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

«Самое важное — это отдохнуть сейчас. Со вторника начнем готовиться к прекрасному, важному матчу, уверен, для обеих команд. В тренировочном процессе мы много внимания уделяем деталям. На мой взгляд, детали, если говорить вдолгую, делают разницу. Где-то добежал, прервал заранее атаку, и ты уже не бежишь, не даешь сопернику глубину, не держишь высокую линию обороны, действуешь компактно, все вместе. Именно такие детали и делают результат», — сказал Станкович на пресс-конференции после победного матча с «Факелом» (3:0).

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе после пяти сыгранных матчей 13 набранных очков. «Спартак» располагается на четвертой строчке и отстает от «Зенита» на три балла.

«Спартак» не может обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года.