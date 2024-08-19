Булыкин: Батраков получит вызов в сборную

«Он себя очень хорошо проявляет. Не знаю, как на эти матчи, но если будет продолжать так и дальше, то, безусловно, получит вызов в сборную. Он очень хорошо о себе заявил. И Раков заявил. Молодые футболисты, которые практически не играли в прошлом сезоне. В этом сезоне — игроки основы, которые делают результат и показывают очень хорошую игру. Это будущее российского футбола. Если они будут так продолжать дальше, то будут кадрами для нашей сборной. Думаю, их игра сейчас многим нравится», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».