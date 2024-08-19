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Булыкин: Батраков получит вызов в сборную

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал одним из открытий нового сезона.

Источник: ФК "Локомотив"

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной страны Дмитрий Булыкин высказался о шансах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова попасть в ближайшее время в сборную страны.

«Он себя очень хорошо проявляет. Не знаю, как на эти матчи, но если будет продолжать так и дальше, то, безусловно, получит вызов в сборную. Он очень хорошо о себе заявил. И Раков заявил. Молодые футболисты, которые практически не играли в прошлом сезоне. В этом сезоне — игроки основы, которые делают результат и показывают очень хорошую игру. Это будущее российского футбола. Если они будут так продолжать дальше, то будут кадрами для нашей сборной. Думаю, их игра сейчас многим нравится», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Алексей Батраков в пяти матчах РПЛ этого сезона неизменно выходил в стартовом составе и проводил на поле 90 минут, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ровесник Батракова нападающий Вадим Раков, выходя на замену, в четырех играх РПЛ отметился забитым мячом, а также успел отличиться в Кубке страны.

После 5 стартовых туров Российской Премьер-лиги «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице, всего на одно очко отставая от лидирующего «Зенита».

19 сентября сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские матчи с командами Вьетнама и Таиланда.