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Барбер рассказал, сколько футболисты РПЛ тратят на стрижку

Известный барбер Алишер Джураев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, сколько стоят его услуги для футболистов РПЛ.

Источник: Соцсети

«Самое важное для них — образ и стиль. Мы, в отличие от футболистов, мыслим немного по-другому. Для них футбол — это праздник, нужно выглядеть максимально красивыми. Если у них чистая форма, хорошая прическа — голы получаются особенными. Им все равно на длину волос, главное — свежесть. Постоянно из-за этого стригу игроков перед матчами.

Беру за стрижку минимум 15 тысяч. Максимум было — как раз 100 тысяч. Обычно мне дают 20 тысяч с чаевыми. Это из-за такси и прочих расходов. Если стрижка в барбершопе — минимум 3,5 тысячи, дальше уже зависит от бороды. Максимум выходит около 10 тысяч рублей», — рассказал Джураев.

Клиентами Джураева в разное время были Квинси Промес, Самюэль Жиго, Виктор Мозес, Матиас Норманн, Муми Нгамале, Вильсон Изидор и другие легионеры РПЛ.