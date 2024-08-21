«Спартак» и «Зенит» близки к согласованию трансфера Соболева

По информации источника, сделка по переходу 27-летнего нападающего в «Зенит» уже фактически закрыта. Ключевое влияние на ход переговоров оказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» и «Спартака» зашли в тупик из-за нежелания клуба из Санкт-Петербурга платить за трансфер более восьми миллионов евро. Накануне стало известно, что клубы возобновили переговоры.
В конце июля Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака». Сообщалось, что это было связано с сильным желанием нападающего перейти в «Зенит».
Соболев перешел в «Спартак» летом 2020 года из «Крыльев Советов» за 4,5 млн евро. За четыре года 27-летний нападающий провел за красно-белых 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Со «Спартаком» Соболев выиграл Кубок России, а также завоевал серебряные и бронзовые медали РПЛ.